MLB》紅襪「老爹」槍擊案 檢方：槍手認錯人、已逮捕主嫌

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲日前遭不名士槍擊，目前狀況沒有大礙。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）日前在夜店遭不名人士槍擊，目前狀況沒有大礙。《美聯社》報導，槍手的目標確定不是歐提茲，而是和他同桌的友人，而幕後主嫌也已經遭到逮捕。

多明尼加當局宣布，涉嫌槍殺歐提茲的嫌犯高梅茲（Victor Hugo Gomez）遭到逮捕，但沒有透露進一步的細節。

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當局上週曾表示，他們深信高梅茲住在美國，形容他是名危險的逃犯，更是墨西哥販毒集團海灣集團（Gulf Cartel）成員。

高梅茲被指控下令要槍殺他的堂兄費南德茲（Sixto David Fernandez），當地時間6月9日時，槍手把費南德茲和歐提茲搞混，「誤殺」歐提茲，而費南德茲、歐提茲兩人則是朋友。

高梅茲的律師C.盧比歐（Carlos Rubio）沒有立即回應媒體，但他在週五於YouTube上PO出一段7分鐘的影片，讓高梅茲自述談論這起案件，表示自己永遠不會做這樣的事情，強調他沒有試圖要殺他的堂兄，並說明拍攝這段影片是擔心自己的生命安全。

高梅茲在這段影片中說，「我想要澄清，我和任何企圖謀殺費南德茲的事情沒有關係，我們是家人。」

多明尼加當局宣布，已經逮捕歐提茲遭槍擊案的主嫌。（美聯社）

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