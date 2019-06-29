NBA》驚！溜馬主力控衛放棄爭3億薪水 突宣布退休

溜馬31歲後衛D.柯利森宣布退休。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬資深後衛D.柯利森（Darren Collison），今天突然宣布退休，結束10年的NBA生涯。《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，D.柯利森在自由市場中想獲得1000萬至1200萬美元的年薪，卻在31歲的年紀就宣布退休。

「從我童年開始，籃球就是我的生活。」D.柯利森在美國媒體《The Undefeated》撰文中提到，「我從來沒想過找到任何比我打球更快樂的事，雖然我能喜愛籃球，但我知道更重要的是我的家庭和信仰。我是耶和華見證人的一員，我的信仰對我來說就是一切，志願服務幫助他人、以及參與全球事工，我從中獲得很多快樂，感到無比喜悅。我決定從NBA退休。」

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D.柯利森是在2009年選秀會中，被紐奧良黃蜂（鵜鶘前身）以首輪第21順位選中，生涯還待過溜馬、獨行俠、快艇等隊，上季他在溜馬出賽76場都是先發，有著場均11.2分、6助攻、1.4抄截的好表現。D.柯利森在10年生涯中，平均得到12.5分、傳出5次助攻。

D.柯利森和溜馬的2年2000萬美元合約結束，今年夏天成為自由球員，外傳他可能會追求1000萬至1200萬美元的年薪，如今宣布退休，結束10年NBA生涯。

溜馬31歲後衛D.柯利森宣布退休。（資料照，法新社）

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