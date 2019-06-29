MLB》大都會怪物新秀平馬奎爾紀錄 宣布參加全壘打大賽

阿隆索今日再次開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今日在主場迎戰同區敵手勇士，雖受對方先發投手索洛卡（Mike Soroka）壓制，苦吞六連敗，不過陣中「怪物新人」阿隆索（Pete Alonso）持續維持火熱表現，逮中索洛卡一顆81英哩的變速球，一棒轟出大牆，這也是其本季第28轟，而賽前他也已經宣布將參加今年的全壘打大賽。

雖然阿隆索並未得到足夠的選票如願進入明星賽，不過在他本季頻頻開轟的情況下，也正式受到來自大聯盟的邀約，「（全壘打大賽）一定會是很棒的盛會，對我來說就是美夢成真。」阿隆索說道，他將邀請表親摩根（Derek Morgan）擔任他的餵球投手，並表示若順利拿下冠軍，將把100萬美金、這筆相當於其兩倍年薪的的獎金，捐給傷殘士兵計畫（Wounded Warrior Project）。

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今天這轟的誕生也讓阿隆索正式追平前紅雀巨砲馬怪爾（Mark McGwire）菜鳥年效力運動家時的半季全壘打紀錄，那年他最後敲出了49轟；而阿隆索現在不僅有望超越貝林傑（Cody Bellinger）39轟的國聯全壘打紀錄，也被看好有機會能夠挑戰賈吉（Aaron Judge）52轟的大聯盟菜鳥紀錄。

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