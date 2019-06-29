MLB》王維中連兩天登板 大谷翔平本季第5度猛打賞

運動家台灣投手王維中連兩天登板。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天和天使進行四連戰第2場，前一天丟30顆球的台灣左投王維中此戰再度登板，被天使開路先鋒拉史特拉（Tommy La Stella）敲安後，只面對1個人次就退場。運動家終場以7：2獲勝；「投打二刀流」大谷翔平則繳出本季第5度猛打賞。

運動家前5局靠奧爾森（Matt Olson）雙響砲打進5分打點，天使在5局下靠普侯斯（Albert Pujols）適時安打追回1分，不過運動家坎哈（Mark Canha）7局上轟出兩分砲，擴大領先。

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前6局投球僅失1分的運動家先發費爾斯（Mike Fiers），在第7局2出局後，天使攻占一壘，運動家這時換投，王維中連兩天登板。他面對左打的拉史特拉，在2好1壞的情況下，王維中丟一顆86.1英哩的滑球，被拉史特拉碰出安打，天使攻占一、二壘。

運動家台灣投手王維中連兩天登板。（今日美國）

運動家這時再換佩提特（Yusmeiro Petit）救火，他讓天使強打楚奧特（Mike Trout）敲內野飛球遭接殺，化解失分危機。天使雖然在9局下追回1分，無奈分差過大，運動家最後以7：2收下勝利。

王維中今只投1個人次，被敲1安後就退場，共投5顆球有4顆好球。費爾斯則是投6.2局失1分，獲得本季第8勝；天使「假先發」N.拉米瑞茲（Noe Ramirez）投1局失2分，吞本季首敗。

此外，大谷翔平今天4打數敲3安猛打賞，包含一支二壘安打，打擊率升到0.301。這是他本季第5度猛打賞，有4次是在6月。

大谷翔平跑出內野安打。（法新社）

大谷翔平今天上演3安猛打賞。（法新社）

運動家奧爾森單場雙響砲，灌進5分打點。 （今日美國）

運動家先發費爾斯。（美聯社）

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