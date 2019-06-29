NBA》林書豪和本田圭佑相見歡 要向他學習

great time connecting w @kskgroup2017 and being able to learn from his experiences as an athlete/businessman/philanthropist! #legend pic.twitter.com/r5TEuzxGrX — Jeremy Lin （@JLin7） 2019年6月28日

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪今天在推特上PO出和日本知名國腳本田圭祐的合照，兩人相見歡，並表示要向他學習。

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林書豪在推特上發文說，「和本田圭祐很棒的交流，並從他的經驗中，學習如何當運動員、商人、慈善家。」文末標籤「傳奇」兩字，並附上兩人合照，林書豪拿著球鞋，而本田圭祐則拿著林書豪的17號球衣。

現年33歲的本田圭祐曾三度代表日本參加世界盃，他在2010年南非世界盃踢進2球，率球隊打進16強，寫下驚奇。去年世界盃踢進1球，成為日本隊史首位連三屆世界盃都有進球的選手；此外，本田圭祐目前擔任柬埔寨男足主帥。

多倫多暴龍勇奪成軍24年來首冠，讓林書豪在9年NBA生涯中獲得首枚冠軍戒，不過下個賽季的動向仍未知。

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