MLB》招牌射月動作再現 浪人老將追平聯盟紀錄

羅德尼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民今日作客底特律開啟與老虎隊三連戰的首戰，42歲的老將終結者羅德尼（Fernando Rodney）在九局下半登板，最後成功關門，也讓他的招牌射月動作重出江湖，國民隊終場就以3：1擊敗老虎隊，收下四連勝的同時，也讓他們在4月以後正式爬回五成勝率。

羅德尼開局先三振了卡斯楚（Harold Castro）與瓊斯（JaCoby Jones）、再讓雷耶斯（Victor Reyes）擊出滾地球，完成三上三下，這場比賽也讓他追平多明尼加浪人投手多泰爾（Octavio Dotel）、洋基名投高薩基（Goose Gossage），寫下在不同的9支球隊都有救援成功的紀錄。

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羅德尼本季原效力運動家隊，他在5月22日的比賽中面對四名打者，未能解決任何一名人次、失掉兩分後遭到運動家釋出。6月1日，羅尼與國民隊簽下小聯盟合約，並在日前被升至大聯盟。「國民是一支很好的球隊，」羅德尼在賽後說道，「我得到這個機會在今晚投球，並見證這場勝利，我已經為了接下來的球季做好萬全準備。」

國民隊此役派出桑契斯（Anibal Sanchez）先發，他主投6局只失1分順利收下勝投，球隊則靠著索托（Juan Soto）在二局開轟先馳得點、伊頓（Adam Eaton）在五局的安打拉開差距、以及肯德瑞克（Howie Kendrick）在八局上半二壘安打增添保險分，這場比賽獲勝後，也讓他們目前在國聯外卡僅落後領先群剩下1.5場勝差。

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