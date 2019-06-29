空手道》2屆亞運金牌 文姿云竟曾是運動場逃兵

文姿云。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕普利司通輪胎前進奧運訓練營今在大同運動中心登場，邀請空手道亞運金牌文姿云、「羽球王子」王子維分享心路歷程，並以自身經驗鼓勵年輕好手們逐夢，兩人近期也正為東京奧運門票努力。

去年在亞運完成空手道女子55公斤級二連霸的文姿云，今受邀參與普利司通奧運訓練營的分享會，和粉絲、選手們分享運動心路歷程。文姿云透露，自己在國中時曾因交到愛玩的朋友，放學後翹課不去訓練的日子，「那時候很愛玩，放學後都跟同學去玩到7、8點之後才回家，也沒去訓練。雖然日子好像過得很開心，卻總覺得少了什麼。」

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王子維。（記者粘藐云攝）

文姿云表示，重返訓練場後才發現，原來自己如此熱愛空手道，這也已經是自己生活不可或缺的部分。她也鼓勵年輕選手，想放棄時要告訴自己「不要忘記你的為什麼」，找到投入這項運動的初衷，就有動力繼續下去。

羽球好手王子維表示，自己在國中時也有一段叛逆的過程，「當時被教練安排和學長們一起訓練，就鬧脾氣，不想去練球。後來在父母、教練的鼓勵下，繼續堅持，也發現非常熱愛這項運動。」

文姿云（右）、王子維今出席普利司通奧運訓練營活動。（記者粘藐云攝）

難得有機會和大家座談，分享自己的經驗，文姿云表示，這是很好反思的機會，對於提升信心也很有幫助；王子維則笑說：「對於說話方面一直都很沒信心，上台前其實非常緊張。」但藉這次的交流，能重新檢視自己。

文姿云。（記者粘藐云攝）

文姿云（中）、王子維今出席普利司通奧運訓練營活動，獲頒御守，右為普利司通輪胎總經理富澤薰。（記者粘藐云攝）

文姿云。（記者粘藐云攝）



王子維。（記者粘藐云攝）

文姿云（中）、王子維（左二）今出席普利司通奧運訓練營活動。（記者粘藐云攝）

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