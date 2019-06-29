NBA》代表希臘出征世界盃 字母哥：我1到5號都能打

字母哥將代表希臘出征世界盃籃球賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019世界盃籃球賽下月在中國開打，公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）宣布將代表希臘出賽，能打任何位置。

字母哥本季勇奪年度MVP，目前返回家鄉希臘，出席代言品牌巡迴活動，受訪時表示會加入國家隊，出征下月底在中國開打的世界盃籃球賽，已經跟教練談過場上定位，有信心能勝任任何位置。

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「關於要打哪個位置，我已經跟教練聊過了，重點在於，我上場打球。」字母哥說，「不管打1號還是5號，我都不在乎，我是一個籃球員，我想盡我所能幫助球隊。」本次世界盃將於8月31日至9月15日，由中國主辦。

字母哥目前人在家鄉希臘，進行代言品牌的巡迴活動，將在雅典的3個城市巡迴，最後一戰會回到他的老家附近，回到籃球生涯的最初起點。字母哥本季勇奪年度MVP，他表示最感謝努力的自己、還有家人、女友、經紀人，還有他自己的信念。

本次世界盃除了字母哥，也有多名NBA球員表態將代表祖國出征，76人球星B.西蒙斯（Ben Simmons）將代表澳洲出賽。

B.西蒙斯將為澳洲打世界盃。（資料照，USA TODAY Sports）

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