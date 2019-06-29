日職》王柏融敲安甩連兩戰無安打低迷 火腿卻遭軟銀逆轉吞5連敗

王柏融今3打數敲出1安，終結連10打席無安打低迷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今繼續在主場迎戰軟銀，台灣好手王柏融今3打數敲出1安，還有一次觸身球保送，終結連10打席無安打低迷，打擊率維持到2成86；前8局打完都還以1分領先的火腿，沒想到9局上牛棚放火，讓上林誠知敲出逆轉超前兩分砲，終場以4：5輸球，苦吞近期5連敗。

王柏融今擔任先發指定打擊、打第5棒，面對軟銀先發大竹耕太郎，王柏融今天首打席獲得觸身球保送，第二打席把握機會敲出右邊方向安打，隨後二壘手渡邉諒轟出左外野三分砲，王柏融也回來得分，不過第三、第四打席，大王都沒能再有所表現，分別以滾地球和三振出局，總計今天3打數敲出1安，三振、保送各1次，跑回一分，打擊率維持在2成86。

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9局上握有1分領先的火腿，換上石川直也後援登板，石川很快用滾地球和飛球抓下兩個出局數，不過接下來卻被内川聖一敲出落點巧妙的安打上壘，下棒上林誠知再一棒敲出左外野兩分砲，一舉將落後的比分逆轉；而火腿雖然換上田中賢介、清宮幸太郎代打，但卻沒能上壘，西川遥輝雖靠著四壞保送上壘，不過大田泰示卻揮棒落空遭三振未能建功，終場火腿就以4：5吞敗。

火腿自上週交流賽最後一個系列賽被中日龍橫掃之後，前一戰又以2分差不敵軟銀，加上此戰又遭逆轉，近期已經苦吞5連敗。

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