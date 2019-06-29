婕斯盃》李洋／王齊麟2連勝球王組合 台灣隊闖明日冠軍戰

李洋（前）、王齊麟。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年婕斯盃明星羽球對抗賽今日下午1點30分在台北和平籃球館登場，尋求衛冕的台灣隊推出男雙李洋／王齊麟及男單許仁豪，以2：1氣走坐擁3名前任世界球王的南韓隊，闖入明日登場的冠軍戰，爭奪2萬1000美元（約65.7萬台幣）冠軍獎金。

李洋／王齊麟在第一點遇上前男雙球王、2008年奧運混雙金牌「南韓男神」李龍大及2009年登上男雙世界排名第1的馬來西亞名將陳文宏的跨國組合，麟洋配以27：25、21：15先馳得點。

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王齊麟（前）、李洋。（記者林正堃攝）

許仁豪畢竟早已淡出國際賽，近半年皆專心於清華大學擔任講師，面對曾在2004年成為世界球王的老將李炫一苦戰3局以13：21、21：12、17：21落敗，許仁豪苦笑表示：「體力真的不行，對手都把球打得好開，我第3局腳都已經不聽使喚了，現在只想好好休息，明天還有1場比賽。」

兩隊戰成1：1，李洋／王齊麟及李龍大／陳文宏得進行1局11分驟死賽，兩組人馬在這短制賽事皆火力全開，但陳文宏在7：10落後下，竟發生要命的發球失誤，使麟洋配以11：7脫穎而出，台灣隊也取得冠軍戰門票。



李龍大（右）、陳文宏。（記者林正堃攝）

台灣隊明日遇上丹麥隊或馬來西亞隊之間的勝方，丹麥由2012年奧運男雙金牌鮑伊領軍，他與彼特森出征雙打賽，男單推出世界排名25的傑姆克；馬來西亞陣中有2016年奧運男雙銀牌吳蔚昇／陳蔚強及去年世錦賽男單銅牌劉國倫。

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