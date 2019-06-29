棒球》「台灣貝比魯斯」等9人入堂！ 棒球名人堂今嘉義開展

本屆入堂名人蘇正生由女兒蘇翠如（左四）代表接受並於其父親銅雕前合影。（台灣棒球名人堂協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣棒球名人堂協會今（29）日在嘉義市立棒球場舉行第六屆名人頒證暨特展開幕儀式，本屆共有9位名人入堂，人數是開辦以來最多的一次。這次特展亮點包括6屆以來共24座名人銅雕首次全數亮相，此外50年代威震棒壇的台灣貝比魯斯洪太山，當年使用的球棒在一甲子後首次重現，體育署長高俊雄和嘉義市長黃敏惠也都出席頒獎。

本次唯一一位親臨現場的入堂名人林敏政，於今日名人頒證暨特展開幕儀式中表示：「能夠獲選入堂獲得認可，真的是台灣棒球人無上的榮耀，我自己也非常重視本次頒證，早已經期待整整兩週，最近這兩天更是興奮到睡不好覺。」

請繼續往下閱讀...

第六屆入堂名人林敏政親臨現場致詞。（台灣棒球名人堂協會提供）

台灣棒球名人堂協會黃瑛坡理事長則說：「台灣棒球名人堂一路走來已經6年實屬不易，在經費來源拮据的前提之下，仍堅持推廣台灣棒球運動，希望大家保握時間同遊嘉義觀看特展，讓更多人認識台灣棒球的歷史與魅力。」

今年入選的名人，可說是囊括棒壇一世紀各階段發展的經典人物，包括剛在本月9日逝世、享耆壽97歲的嘉農名將洪太山，還有嘉農第一代好手蘇正生；另外金龍少棒代表性人物郭源治，在日本職棒與中華職棒都留下精彩好球的身影。

體育署高俊雄署長（左四）及嘉義市黃敏惠市長（左五）共同頒發入堂名人當選證書。（台灣棒球名人堂協會提供）

此外中職今年邁入第30年，創始隊教練宋宦勳、鄭昆吉、陳秀雄均入堂；為我國棒球裁判建立完善典章制度，並以公正無私執法態度，在國際棒壇獲得肯定的國際裁判高泉榮；明年棒球

重返東京奧運會戰場，至今創下我國奧運棒球史上最佳銀牌紀錄的掌舵者唐盼盼，和參與、負責三屆奧運棒球訓練的靈魂人物林敏政，都是本屆入堂人。

第六屆名人特展在今日揭開序幕後，明起至8/31止在嘉義市棒球場的文物館，展開為期2個月的展覽活動。本屆入選名人文物中，除了洪太山使用的球棒外，蘇正生生前最喜歡的打擊獎座，攜手共創奧運銀牌佳績的中華棒協理事長唐盼盼，當年打造一只紀念戒，贈予在背後負責辛苦組訓工作的林敏政，都會在這次特展首次呈現。此外第五屆入堂名人蕭長滾生前的棒球筆記，也將呈現在國人面前。

台灣棒球名人堂協會黃瑛坡理事長（右一）為高俊雄署長（左三）及黃敏惠市長（左二）導覽解說特展展品。（台灣棒球名人堂協會提供）

全體與會貴賓及入堂名人暨家屬合影。（台灣棒球名人堂協會提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法