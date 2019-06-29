日職》陽岱鋼先發敲勝利打點、山口俊7局好投 巨人大勝養樂多

陽岱鋼先發敲回勝利打點。（圖片取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天與養樂多交手，效力巨人軍的台灣好手陽岱鋼今天先發上陣，第二打席把握機會敲出2分打點安打，幫助球隊敲下致勝分，而巨人靠著先發山口俊7局無失分好投，加上4、7局適時攻勢串連，終場就以6：2擊敗養樂多。

陽岱鋼今扛第5棒、鎮守右外野，面對養樂多先發石川雅規，陽岱鋼雖然首打席就敲出雙殺打，不過第二打席把握二、三壘有人機會，敲出適時安打，打回2分打點也幫助球隊破蛋，不過第三、第四打席，陽岱鋼都擊出滾地球出局，9上最後一個打席則是揮棒落空吞K，總計今天5打數敲出1安，打回2分打點，雖然敲回勝利打點，但打擊率略降至2成98。

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而巨人軍靠著陽岱鋼在4上打回的兩分打點，取得領先後，7局上再靠著養樂多中繼梅野雄吾控球不穩，靠著1支二壘安打、3次保送和暴投再添3分，僅選到一次保送、前四打席都靜悄悄的隊長坂本勇人，9局上也轟出陽春砲，幫助巨人再添一分；養樂多前8局遭巨人兩任投手壓制，9局下雖然靠著中山翔太兩分砲破蛋，不過後繼無力，最後巨人以6：2收下勝利。

巨人先發投手山口俊主投7局用114顆球，僅被敲3安無失分、飆6K，繳出優質先發收下本季第8勝；養樂多先發石川雅規用90球投6局僅被敲出3安打失2分，但卻等不到隊友火力支援，最後只能苦吞本季第5敗。

山口俊7局無失分好投，收下個人本季第8勝。（圖片取自巨人推特）

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