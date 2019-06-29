中職》雙轟突破3紀錄 洪總猛誇朱育賢

桃猿朱育賢（右）手感火燙，趕在猿隊上半季最後一戰，單場雙響、5打點，幫助球隊大勝富邦。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕雖然上半季冠軍已到手，Lamigo桃猿隊朱育賢的火燙手感仍不停歇，趕在猿隊上半季最後一戰，他面對富邦悍將單場雙響、5打點，幫助球隊11:4贏球。不僅以22轟突破中職高懸多年的半季全壘打紀錄，也以6月單月11轟突破單月紀錄，目前他的73打點也是半季紀錄。

朱育賢3局上先從富邦悍將先發投手陳仕朋手中開轟，8局上又從生涯初登板的楊彬手中再敲1轟，突破時報鷹隊洋砲丹尼歐在1996年下半季的21轟紀錄，原本林智勝於2009年4月的單月10轟紀錄也被他突破。

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猿隊總教練洪一中賽後盛讚朱育賢，以「可怕」形容子弟兵上半季的火燙表現：「22轟、73打點、打擊率3成94，怎麼會有這種怪物數據？那打點數我當年可能要打兩季才夠。」

子弟兵手感火燙，連總教練洪一中也讚不絕口。（記者陳志曲攝）

洪總說，朱育賢這位選手，值得這樣的好成績：「很乖、品行好，而且從不喊累，很認真的選手，不知道怎麼去挑剔他。」

朱育賢說，其實賽前心態一樣，盡可能將球擊強：「把球打強勁，好的結果自然會出現，太過刻意追求全壘打，反而節奏會亂掉。自己的想法是盡力表現，紀錄本來就是給人創造的，不會刻意設限。」

朱育賢今突破時報鷹隊洋砲丹尼歐在1996年下半季的21轟紀錄。（記者陳志曲攝）

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