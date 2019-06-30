日職》無愧中職金手套3連霸！王柏融這數據名列前茅

王柏融左外野守備進階數據，在全聯盟名列前茅。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕在中職金手套3連霸的台灣「大王」王柏融，在擔任日本火腿左外野手，曾屢展漂亮的守備美技，也曾登上日本電視台的單日好球，根據數據網站顯示，在規定的出賽250局數中，王柏融的守備率可排在全聯盟左外野手第3高。

台灣好手王柏融之前在中職不但以火燙的打擊手感聞名，更曾在2016到2018年締造金手套三連霸，而根據日職數據網站《DELTAGRAPHS》的守備數據排名顯示，王柏融日職守備進階數據UZR（Ultimate Zone Rating）高達3.9，排在全聯盟左外野手第三名，僅輸給西武隊金子侑司的6.1和廣島隊的西川龍馬的5.5，說他是今年防守最好的左外野手之一也不為過。

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