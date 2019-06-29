跆拳道》台灣征戰2場G2硬戰 蘇柏亞囊括雙金成大贏家

蘇柏亞在2大賽奪雙金。（跆拳道協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣跆拳道國家隊出征2019澳洲公開賽捷報頻傳，總計拿下1金、3銀3銅的佳績，其中蘇柏亞在大西洋洲主席盃和公開賽都封后，進帳雙金，是本次澳洲行表現最出色的選手。

本次台灣隊征戰澳洲，連兩天參加G2等級，2019大洋洲主席盃和澳洲公開賽，且都在昆士蘭卡拉拉體育休閒運動中心舉行，收穫滿囊。首日主席盃則囊括1金、5銀和2銅的佳績。

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台灣隊在澳洲公開賽表現優異。（跆拳道協會提供）

蘇柏亞在澳洲公開賽遭遇三名中國選手，全部獲勝，尤其金牌戰15：4大勝封后，預期將帶著最佳狀態，出征拿坡里世大運。

國家隊總教練表示，「本次公開賽強度很高，為了爭取奧運積分，許多奧運名將、世界排名前10的選手都有參賽，我國選手成績不錯，也從中吸取很多經驗，收穫不少。」

值得一提的是，本屆除了國家隊參賽外，彰師大代表隊也自費參賽，且成績不輸國家隊，主席盃囊括2金4銅，澳洲公開賽也拿下1金、1銀、2銅，總計兩場比賽合計3金、1銀、6銅，與國家隊的2金、8銀、5銅，不分軒輊。

彰師大總教練蘇泰源透露，此兩場大賽都在同一地點，且時間相近，選手出國一次，可以獲取很多大賽經驗，才決定自費參賽。其中小將謝明坤在主席盃奪金，四強賽還打敗世錦賽金牌選手，看到國家未來希望。

蘇泰源說，這次非常感謝贊助商極速超跑負擔大部分的費用，除了完善的後勤支援，還貼心製作專屬的行李箱、衣服和毛巾，讓選手能無後顧之憂比賽，成為幕後大功臣。

彰師大自費出征兩大賽，贊助商特製專屬物品。（總教練蘇泰源提供）

黃鈺仁。（總教練蘇泰源提供）

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