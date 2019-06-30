MLB》基襪倫敦戰砲火猛、共打30分 洋基擊敗紅襪（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「歐洲版基襪大戰」今天在英國倫敦體育場亮相，洋基先發日籍投手田中將大、紅襪塞揚投手波瑟羅（Rick Porcello）都投不滿1局失6分就退場，形成打擊大戰，洋基終場以17：13獲勝。

這場海外倫敦戰湧進59659人，比賽時間為4小時42分。根據《美聯社》指出，兩隊共打了30分，這是自去年8月10日（美國時間）紅襪以19：12擊敗金鶯以來，單場最多得分。

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洋基希克斯首局敲兩分砲。（今日美國）

首局洋基打線就殺紅眼，維特（Luke Voit）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）連續敲二壘安打進4分，希克斯（Aaron Hicks）敲兩分彈，讓波瑟羅只投0.1局就退場。

但下半局紅襪也還以顏色，包含查維斯（Michael Chavis）在內的三分砲，單局得6分追平。田中將大僅投0.2局失6分就退場，創大聯盟生涯最糟表現。

大聯盟官網指出，兩隊首局都得到6分，這是自1989年6月23日以來最多。當時藍鳥、運動家之戰，首局打完藍鳥就以7：6領先。

田中將大僅投0.2局失6分。（今日美國）

3局上賈納（Brett Gardner）轟出超前兩分砲，第4局洋基2出局攻占滿壘，賈納選到保送擠回1分，拉梅修（DJ LeMahieu）揮出清壘三壘安打，賈吉（Aaron Judge）揮出兩分砲，洋基單局再得6分。

而第5局洋基葛瑞戈爾斯、拉梅修適時安打，再添2分。前5局打完洋基就取得17：6的大幅領先。

拉梅修單場4安5打點。（路透）

紅襪打線則在後半段反攻，布雷德利（Jackie Bradley Jr.）在第6局敲陽春砲，7局下查維斯轟三分砲在內，單局再灌6分。但後面兩局無法突破對方鐵牛棚，洋基終場以17：13收下勝利。

洋基打線全場出現19支安打，拉梅修單場4安5打點，葛瑞戈爾斯2安3打點，希克斯、賈吉各有一發兩分砲，賈納單場3打點（包含兩分彈）；紅襪打線全場也有18安，查維斯單場雙響砲灌6分打點。

洋基先發田中將大僅投0.2局被敲4安（包含1轟），失6分無關勝敗。格林（Chad Green）中繼2局無失分，獲本季第2勝；紅襪波瑟羅則是只投0.1局失6分無關勝敗，蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）投2局失2分，吞本季首敗。

「歐洲版基襪大戰」，洋基以17：13獲勝。（路透）

賈吉開轟。（路透）

賈納開轟。（路透）

「歐洲版基襪大戰」今天在英國倫敦體育場亮相。（路透）

紅襪塞揚投手波瑟羅只投0.1局失分。（路透）

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