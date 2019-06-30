MLB》張育成1打數吞K 印地安人連兩天遭金鶯慘電

張育成今天是在比賽後段接替守三壘。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天持續作客金鶯，台灣好手張育成此戰沒有先發，他在第7局下接替守三壘，1打數吞下三振，沒有表現，大聯盟首安還未開張。印地安人終場以0：13慘敗，連兩戰遭對手痛宰。

張育成今沒有先發，在第7局下替補出場守三壘，有一次守備機會。第9局輪到張育成打擊，面對金鶯左投史考特（Tanner Scott），他在2好2壞的情況下，對方丟一顆87.1英哩滑球，張育成出棒過半遭到三振。目前張育成這兩戰共4打數，仍沒有表現。

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金鶯打線仍火燙，2局下艾伯托（Hanser Alberto）敲二壘安得1分後，4局下包含桑坦德（Anthony Santander）陽春砲、努內茲（Renato Nunez）揮兩分砲在內，單局灌進6分。

第5局金鶯曼西尼（Trey Mancini）敲帶有2分打點安打，希斯可（Chance Sisco）在第6局轟兩分彈，努內茲也於第7局添加兩分砲，金鶯全場13安打進13分，連兩天打趴印地安人，還完封對手。

印地安人先發普萊薩（Zach Plesac）僅投3.2局狂失7分，吞下本季第3敗；金鶯先發凱許納（Andrew Cashner）投7局送出6次三振沒有失分，獲本季第8勝。

《Stats By STATS》指出，金鶯成為大連盟第一支連兩戰都各打下至少13分、並完封對手的球隊。

印地安人先發普萊薩僅投3.2局狂失7分，吞下本季第3敗。（美聯社）

金鶯先發凱許納投7局送出6次三振沒有失分，獲本季第8勝。（法新社）

金鶯努內茲單場雙響砲，打進4分打點。（美聯社）

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