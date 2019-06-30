MLB》轟不停的基襪倫敦戰 有趣紀錄看這裡

洋基贏得倫敦海外戰首勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕基襪大戰倫敦版首戰在稍早落幕，洋基以17：13力克紅襪，這場大聯盟首次在歐陸舉辦的例行賽，也寫下許多歷史新猷。

這場砲聲隆隆的打擊大戰讓投手被轟得灰頭土臉，兩隊最後都啟用了8位投手。紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello）僅投0.1局失掉6分，洋基隊田中將大同樣失6分，最後投完0.2局就退場，這是聯盟史上第三次出現雙方投手都在首局失掉6分、且無法投滿1局的狀況，亦是基襪世仇從1908年以來，第一次雙方先發都投不滿1局就退場。

請繼續往下閱讀...

今天邪惡帝國打線精銳盡出，九位打者通通至少回到本壘得分一次，拉梅修（DJ LeMahieu）、維特（Luke Voit）都貢獻4支安打，紅襪隊布雷德利（Jackie Bradley Jr.）也有單場4安的表現，最悲情的當屬紅襪新秀查維斯（Michael Chavis），個人單場兩支三分砲仍無法幫助球隊逆轉。

季中才被交易到洋基的重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）因為季初曾隨水手到日本進行海外賽，成為大聯盟史上單季曾在三大洲出賽的球員。

此役因攻勢頻頻，共耗時4小時42分，是史上第三長的正規9局大戰，巧合的是，前兩次也都是由洋基與紅襪共同寫下。

此外兩隊在這場比賽也都傳出傷情，維特在五局上因跑壘過程中下腹部感覺緊繃退場，紅襪游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）也因小腿拉傷未能打完整場比賽。

查維斯單場兩支三分砲仍無法幫助球隊逆轉。

英卡納西恩成為大聯盟史上單季曾在三大洲出賽的球員。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法