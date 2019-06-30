NBA》塞爾提克新氣象 美媒曝沃克4年頂薪加盟

沃克有望加盟塞爾提克，開啟後厄文時代。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球星沃克（Kemba Walker）降臨波士頓有譜！知名美媒報導，沃克計劃在美國時間週日與塞爾提克會面，完成最後的正式協議，將以4年1.41億美元（約新台幣43.7億）頂薪加盟。

因應厄文（Kyrie Irving）確定離隊，塞爾提克把沃克列為頭號招募目標，根據聯盟規定，在美東時間週日晚間6點後，球隊可開始與自由球員交涉，《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導，沃克已排定與塞爾提克會面，進行最後確認程序。

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《ESPN》指出，波士頓能讓羅齊爾（Terry Rozier）成為非受現自由球員，清出薪資空間來完成沃克的新約，預計是一張4年1.41億美元合約，第一年年薪為3200萬美元（約新台幣9.9億），迎接沃克的到來，開始後厄文時代。

另一方面，黃蜂拒絕提出合格報價，讓卡明斯基（Frank Kaminsky）成為非受限自由球員，自由市場的後衛觀察名單包括培頓（Elfrid Payton）、麥康諾（T.J. McConnell）、I.史密斯（Ish Smith）和穆迪耶（Emmanuel Mudiay）。

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