MLB》巴耶茲炸裂滿貫彈 昆塔納好投壓制紅人

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊作客紅人主場系列賽第2戰，小熊靠著昆塔納（Jose Quintana）主投6局無失分，以及巴耶茲（Javier Baez）一發驚天的滿貫砲，終場小熊以6：0完封紅人系列賽扳回一城，並維持住國聯中區龍頭寶座，紅人則持續敬陪末座。

巴耶茲今敲滿貫砲賺進4分打點。（今日美國）

2局上半，海沃德（Jason Heyward）逮中一顆偏高的滑球一棒將球擊出中外野全壘打大牆，這發陽春砲讓小熊先馳得點。

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海沃德今貢獻一發陽春砲，替小熊首開紀錄。（今日美國）

8局上半，小熊的柏特（David Bote）和布萊恩（Kris Bryant）分別擊出一壘安打和二壘安打攻佔二三壘，下一棒的瑞佐（Anthony Rizzo）選到保送形成滿壘，接著第4棒巴耶茲上場打擊，瞄準一顆外角偏低的身卡球出棒，將球推打得很紮實且應聲飛過右外野大牆，一棒灌進4分打點，小熊5：0領先。

9局上半小熊再靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）帶有一分打點的二壘安打錦上添花，最終小熊以6：0咬傷紅人，系列賽扳成1：1，紅人則吞下近6場比賽的第5敗。

小熊先發投手昆塔納主投6局被敲6安無失分拿下本季第5勝，紅人先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）主投7局被敲3安失1分，雖送出6K但苦吞本季第3敗。

昆塔納今主投6局無失分收下勝投。（今日美國）

卡斯提歐今主投7局失1分苦吞敗投。（今日美國）

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