MLB》拉上大聯盟2天就先發 光芒大物初登板無失分奪勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒28日將「二刀流」大物新秀麥凱（Brendan McKay）拉上大聯盟，今（30）日就先發，大聯盟初登板表現亮眼，主投6局僅被敲1安，防禦率仍是完美的0，助光芒以5：2獲勝，自己也奪下首勝。

23歲的麥凱在2017年選秀會被光芒以首輪第4順位選中，今日首度先發登板，投滿6局僅被敲1安、有3三振，前5局都賞對手三上三下，初登板就拿下勝投。他也史上第5位在光芒隊初登板的先發左投，用球數81球裡有55好球，最快球速95.1英哩（約153公里）。

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麥凱在第1局就展現絕佳控球能力，掌握了面對右打者的內角球及左打者的外角球。而他的生涯首次三振出現在第5局，4球解決遊騎兵重砲蓋洛（Joey Gallo），下一棒佛西瑟（Logan Forsythe）也吞K。

此役光芒2局上展開攻勢，前兩打席迪亞茲（Yandy Diaz）、溫德（Joey Wendle）接連掃二壘安打先攻下1分，下一棒賈西亞（Avisail Garcia）開轟，光芒單局進帳3分取得領先。遊騎兵打線則是遭麥凱封鎖，僅在8、9局因為光芒牛棚德瑞克（Oliver Drake）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）暴投各拿下1分。

麥凱大聯盟初登板無失分奪勝投。（美聯社）

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