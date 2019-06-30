MLB》名將之後雙雙開轟 簡森再見紅不讓氣走皇家（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥主場迎戰皇家系列賽第2戰，藍鳥兩位名將之後雙雙開轟，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出陽春砲，小比吉歐（Cavan Biggio）則打出生涯首發滿貫彈，最後靠著簡森（Danny Jansen）9下擊出再見全壘打，這也是他生涯首支再見全壘打，藍鳥以7：5扳倒皇家，拿下系列賽對戰2連勝，皇家則苦吞近期3連敗。

藍鳥靠著簡森的再見兩分砲取得對戰2連勝。（美聯社）

1局上半，皇家率先展開攻勢，N.羅培茲（Nicky Lopez）觸擊短打成安打並靠著投手史卓曼（Marcus Stroman）的傳球失誤，壘上的梅瑞菲德（Whit Merrifield）跑回本壘得到全場第1分，杜達（Lucas Duda）隨後再補上帶有1分打點的安打，使皇家首局就取得2：0領先。

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3局下半，怪物新人小葛雷諾鎖定第一球就將球掃出左外野全壘打牆外，幫助藍鳥追回1分。4局上半，馬度納多（Martin Maldonado）馬上也回敬一發陽春砲，皇家以3：1領先。

小葛雷諾今敲出本季第8轟。（美聯社）

5局上半，多齊爾（Hunter Dozier）的二壘安打帶有1分打點，皇家再將比分差拉開至3分。5局下半戰局風雲變色，藍鳥先靠著兩支安打加1個保送攻佔滿壘，大物新人小比吉歐將球轟出中外野全壘打牆外，石破天驚的一發滿貫幫助球隊砲超前比數5：4。

（影片來源：大聯盟官網）

9局上半，戈登（Alex Gordon）的高飛犧牲打幫皇家追平比數。9局下半，先是葛里查克（Randal Grichuk）選到保送上壘，簡森直接大棒一揮結束比賽，再見兩分砲讓藍鳥最終以7：5氣走皇家。

藍鳥王牌投手史卓曼因肩膀傷勢，僅投4局被敲4安失3分無關勝負，哈森（Daniel Hudson）登板後援1局，因9上失1分被追平而吞下本季第2次救援失敗，9下隊友用再見轟結束比賽而拿到本季第5勝。

皇家先發投手貝利（Homer Bailey）主投5局被敲5安失5分無關勝敗，巴洛（Scott Barlow）後援0.1局被敲1安失2分苦吞本季第3敗。

史卓曼僅投4局就因肩傷退場。（今日美國）

貝利今主投5局失5分無關勝敗。（今日美國）

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