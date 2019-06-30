MLB》馬林魚單局海灌6分 逆轉擊退費城人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，馬林魚主場迎戰費城人系列賽第2戰，馬林魚於7局下半狂灌6分形成大局反超比數，終場馬林魚以9：6逆轉擊敗費城人收下對戰2連勝。

萊多擊出超前比數的2分打點二壘安打。（法新社）

1局上半，費城人靠著馬林魚舊將瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的安打，以及赫南德茲（Cesar Hernandez）的高飛犧牲打，首局賺進2分。1局下半，馬林魚則是靠著庫柏（Garrett Cooper）帶有1分打點的一壘安打追回1分，馬林魚以1：2落後。

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4局上半，金德利（Scott Kingery）在2出局一二壘有人時擊出二壘安打清空壘包，費城人再添加2分。5局上半，霍金斯（Rhys Hoskins）再補上一發兩分砲，費城人以6：1領先馬林魚。

霍金斯轟出本季第19號全壘打，是一發2分砲。（美聯社）

6局下半，渥克（Neil Walker）擊出左外野方向的兩分砲將比分追至3：6。7局下半，馬林魚展開大局攻勢，靠著6支安打包括2支二壘安打外加1次保送收下6分，最終馬林魚靠著單局6分大局，以9：6逆轉擊退費城人。

沃克今敲2安包括1發兩分砲，貢獻3分打點。（今日美國）

馬林魚的山本喬登（Jordan Yamamoto）今僅投4局被敲3安失4分無關勝敗，無緣生涯連四場先發都取勝，賈西亞（Jarlin Garcia）中繼1局0失分拿下本季第2勝，羅莫（Sergio Romo）後援1局沒被敲安0失分拿下本季第15次救援成功。

費城人的艾夫林（Zach Eflin）主投6局被敲8安失3分無關勝敗，摩根（Adam Morgan）中繼0.1局被敲4安失3分苦吞本季第3敗。

山本喬登先發投4局失4分無關勝敗。（法新社）

艾夫林主投6局失3分無關勝負。（法新社）

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