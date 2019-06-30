MLB》韋蘭德主場迷航 古利爾連2天向水手說再見（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人主場對水手第2戰，古利爾（Yuli Gurriel）10局下擊出再見二壘打，連2天在延長賽當英雄，助太空人以6：5向水手說再見，雙方先發韋蘭德（Justin Verlander）和菊池雄星，此役皆主投5局無關勝敗。

昨天系列賽首戰，古利爾在10局下擊出再見陽春彈，今天兩隊續戰美粒果球場，再度逼出10局延長賽，古利爾從水手終結者伊萊亞斯（Roenis Elias）手中擊出再見二壘打，率太空人激情贏球，古利爾連2天當英雄。

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太空人塞揚王牌韋蘭德此役先發，但用100球只投5局，挨2發全壘打，本季被掃23轟為大聯盟最多，投出4次保送，掉4分皆為責失，太空人出動6人後援無失分。古利爾7局下差點跑出內野安打，但腳步沒踩好被對手挑戰成功改判出局。

9局下史普林格（George Springer）擊出警戒區深遠飛球，沒能形成再見轟，回休息室相當氣憤懊惱，但也為古利爾搭建英雄舞臺。水手終結者伊萊亞斯9局下登板關門，讓太空人明星前3棒三上三下，10局下續投被敲安打，暴投後再遭古利爾狙擊，承擔本季首敗。

日投菊池雄星今天與塞揚名投同場先發，2局下開局連投2保送，隊友發生守備失誤，被太空人吃下5分大局，靠隊友開轟解套，此役主投5局送出5次三振，但也有3次保送，丟5分有3分責失，最終無關勝敗。

古利爾連2天在10局下敲再見安，包括昨天的再見陽春砲。（USA TODAY Sports）

韋蘭德主場遇襲，本季累積被敲23轟為大聯盟之最。（USA TODAY Sports）

菊池雄星單局爆5分，此役先發5局無關勝敗。（USA TODAY Sports）

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