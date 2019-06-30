MLB》勇士單局關鍵兩轟逆轉 賞大都會7連敗（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕勇士作客大都會主場系列賽第2戰，勇士帶著1分落後進入第8局，先後靠著馬卡奇斯（Nick Markakis）的追平轟和大物新秀萊利（Austin Riley）的「背靠背」制勝轟，終場勇士以5：4逆轉險勝大都會，系列賽連兩戰都取得勝利，大都會近期則是苦吞7連敗。

馬卡奇斯（圖右）擊出追平全壘打。（今日美國）

1局上半，阿爾比斯（Ozzie Albies）滿壘時上場打擊，於2出局敲出適時的一壘安打回兩分。3局上半，史萬森（Dansby Swanson）擊出二壘安打送回壘包上的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），勇士取得3：0領先。

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3局下半，大都會先是靠著史密斯（Dominic Smith）的陽春砲追回1分，麥克內爾（Jeff McNeil）於4局下半擊出帶有1分打點的二壘安打。6局下半，又是靠著麥克內爾的長打賺進追平分，卡諾（Robinson Cano）再補上超前分的一壘安打，大都會取得4：3超前。

麥克內爾今敲出2安，貢獻2分打點。（美聯社）

8局上半，馬卡奇斯瞄準一顆外角偏高的速球出擊，球飛向中左外野全壘打牆外，這發陽春砲追平比數，接著萊利更是大棒一揮，將球擊得相當紮實，「背靠背」連兩轟直接超前比分，最終勇士以5：4逆轉擊敗大都會，勇士喜收近5場比賽第4勝。

超級新人萊利敲出致勝全壘打。（美聯社）

勇士先發投手德黑蘭（Julio Teheran）投3.1局被敲5安失2分無關勝敗，中繼投手紐康柏（Sean Newcomb）投1.1局0失分幸運地收下本季第2勝，終結者傑克森（Luke Jackson）面臨二三壘有人的情況下，三振史密斯，驚險收下本季第13次救援成功。

大都會先發投手梅茲（Steven Matz）投2局被敲3安失2分無關勝敗，魯戈（Seth Lugo）後援1.2局被敲4安，包括2發紅不讓失2分，不只吞下本季第4次救援失敗，也同收下本季第2敗。

傑克森9下驚險關門成功。（法新社）

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