MLB》普伊格挨球吻暴怒摔頭盔 史卓普卻嗆他蠢（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天以6：0完封紅人，但比賽中發生插曲，小熊投手史卓普（Pedro Strop）丟速球砸紅人普伊格（Yasiel Puig），導致兩隊板凳清空，但沒有發生肢體衝突。賽後史卓普就嗆說，「普伊格很蠢，這不是秘密。」

小熊前7局以1：0領先，第8局靠巴耶茲（Javier Baez）滿貫砲，擴大領先，8局下小熊換史卓普後援，他連續解決兩人後，被蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲二壘安打，面對下棒普伊格，在球數0好3壞的情況下，他投一顆93.7英哩的速球，直接往對方身上砸。

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普伊格當下暴怒，走上前嗆史卓普，還怒摔頭盔，所幸兩人立即被架開，沒有發生進一步的肢體衝突，場面很快就控制住。

《ESPN》報導，史卓普不解普伊格的激動反應，「他的反應就是那樣，也許當下是0好3壞的投球，可能會看起來很怪。」他說自己沒能控好伸卡球，但認為普伊格的反應很蠢，「我告訴他，『你在說什麼』？」史卓普說，「你有機會到投手丘上做你需要做的事情，而你只是在吼叫。」

史卓普說，「這不是什麼祕密，他很蠢，我沒有要跟他作對，但他很愚蠢，這是毫無疑問的事情。」

普伊格則回應，他先前和史卓普沒有任何問題，也不知道為何會挨球吻，「我不知道，你需要去問（史卓普）。」普伊格說，「我和我的隊友明天都想要比賽，贏得這系列賽，我們明天打比賽，忘記今天發生的事情。」

紅人普伊格（右）和小熊投手史卓普互嗆。（今日美國）



紅人普伊格（右）不滿挨球吻，和對手嗆聲。（今日美國）



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