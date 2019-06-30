美洲盃》又是PK大戰！ 蘇亞雷斯踢丟 烏拉圭1球惜敗無緣4強

蘇亞雷斯PK大戰踢丟12碼，使烏拉圭以4：5輸給秘魯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲盃8強賽事最後一場，烏拉圭對決秘魯，兩軍正規90分鐘結束0：0戰成平手進入PK大戰，全部點球僅烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez）踢丟，最終秘魯以5：4爆冷戰勝強敵烏拉圭晉級美洲盃4強。

雖然兩隊控球時間是差不多的，烏拉圭50.5%：49.5%秘魯，但是進攻大多集中在烏拉圭這邊，烏拉圭全場攻進過3球，不過都是越位在先而不算，烏拉圭全場有12次射門和3次射正，秘魯僅3次射門且沒有半次射正，即便兩隊差距如此大的攻門次數，正規賽依舊戰成0：0平手準備進入緊張刺激的PK大戰。

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蘇亞雷斯擔任烏拉圭第1點主踢者，可惜射門角度不夠刁鑽被門將加利斯（Pedro Gallese）撲出，除了蘇牙這球之外，其他選手都將12碼球穩穩踢進，終場烏拉圭於PK大戰以4：5落敗，只能目送秘魯晉級，秘魯4強將要對上衛冕軍智利。今年美洲盃8強4場比賽中就有3場比賽是靠PK大戰分出勝負。

昨日阿根廷靠著狀態火熱的年輕前鋒馬丁尼斯（Lautaro Martínez）和洛賽爾索（Giovani Lo Celso）的進球，最終以2：0擊敗委內瑞拉晉級4強。

阿根廷新生代前鋒馬丁尼斯。（資料照，法新社）

哥倫比亞對決衛冕軍智利正規賽以0：0坐收進入PK大戰，全場僅哥國的特西約（William Tesillo）踢丟12碼，終場智利以5：4勝出，擊敗今年小組賽全勝且狀態火燙的哥倫比亞，持續走向衛冕之路。

4強賽中，巴西將對上他們的南美世仇阿根廷，地主勢必會拿出最好的表現來迎戰坐擁地表最佳球員梅西的阿根廷，巴西小組賽2勝1和表現相當強勢，但16強面對實力弱一截的巴拉圭卻是踢到PK大戰才勝出，「森巴軍團」的狀態是否有下滑是值得注意的點，反觀阿根廷小組賽僅以1勝1和1敗差強人意的戰績，跌跌撞撞進入8強，但8強賽卻強勢以2：0戰勝委內瑞拉，兩軍對戰的結果如何就等7月3日的交手啦！

烏拉圭為美洲盃史上奪冠次數最多的球隊，隊史共拿下15座的冠軍，其次是阿根廷的14次，第3是巴西的8次，秘魯則有拿過2次冠軍的記錄。

美洲盃4強對戰組合和賽程：

對戰組合 日期 時間 巴西vs阿根廷 7月3日 早上8點30 智利vs秘魯 7月4日 早上8點30

梅西領軍的阿根廷狀態漸漸地在回穩。（資料照，法新社）

同樣效力巴塞隆納的巴西進攻中場庫蒂尼奧，4強將率領巴西正面對決擁有梅西的阿根廷。（資料照，法新社）

J羅領軍的哥倫比亞於8強遭智利淘汰。（資料照，路透社）

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