MLB》瞎！老前輩還在世 竟被大都會隊「緬懷」

大都會今日舉行1969年冠軍的50週年慶祝儀式。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會近期可說是屋漏偏逢連夜雨,戰績不佳,教頭卡拉威(Mickey Callaway)還與記者發生口角,主帥位置再度瀕臨危機,而近日他們又因一樁不光采的事蹟登上媒體版面。

大都會今日在主場迎戰勇士,賽前特別安排了隊史首座世界大賽冠軍的50週年紀念儀式,除邀請1969當年陣中名將克蘭尼普爾(Ed Kranepool)、夏姆斯基(Art Shamsky)等人到場接受表揚,更製作了一部影片緬懷過世而未能到場的球星,並在每位的名字旁邊寫著「我們永遠懷念他」,不料眼尖的球迷就發現,影片裡竟出現了高斯格(Jim Gosger)與赫德森(Jesse Hudson)兩位還在世的退役球員。

今年76歲的高斯格是名在大聯盟征戰10年的外野手,曾在1969與1973-74年效力大都會,70歲的赫德森生涯則僅在大聯盟出賽一場,主投兩局失掉1分。

「被緬懷」的高斯格就在自己的臉書分享這段影片,並寫道:「哇!你們看,我登上大螢幕了,謝謝大都會讓我有機會回到球場。」而他隨後也收到來自球團的道前,而大都會這次犯下如此離譜的錯誤,也讓美國媒體猛虧,稱「我們現在知道,這個球團其實不太怎麼跟拿下首座冠軍的功臣們保持聯繫。」

Well the #Mets announced Jim Gosger as one of the 1969 team's deceased members. He's alive and well. #fail https://t.co/1RUqhXFjbV pic.twitter.com/YzKfnXJhoy