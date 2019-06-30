MLB》瞎！老前輩還在世 竟被大都會隊「緬懷」

大都會今日舉行1969年冠軍的50週年慶祝儀式。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會近期可說是屋漏偏逢連夜雨，戰績不佳，教頭卡拉威（Mickey Callaway）還與記者發生口角，主帥位置再度瀕臨危機，而近日他們又因一樁不光采的事蹟登上媒體版面。

大都會今日在主場迎戰勇士，賽前特別安排了隊史首座世界大賽冠軍的50週年紀念儀式，除邀請1969當年陣中名將克蘭尼普爾（Ed Kranepool）、夏姆斯基（Art Shamsky）等人到場接受表揚，更製作了一部影片緬懷過世而未能到場的球星，並在每位的名字旁邊寫著「我們永遠懷念他」，不料眼尖的球迷就發現，影片裡竟出現了高斯格（Jim Gosger）與赫德森（Jesse Hudson）兩位還在世的退役球員。

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今年76歲的高斯格是名在大聯盟征戰10年的外野手，曾在1969與1973-74年效力大都會，70歲的赫德森生涯則僅在大聯盟出賽一場，主投兩局失掉1分。

「被緬懷」的高斯格就在自己的臉書分享這段影片，並寫道：「哇！你們看，我登上大螢幕了，謝謝大都會讓我有機會回到球場。」而他隨後也收到來自球團的道前，而大都會這次犯下如此離譜的錯誤，也讓美國媒體猛虧，稱「我們現在知道，這個球團其實不太怎麼跟拿下首座冠軍的功臣們保持聯繫。」

Well the #Mets announced Jim Gosger as one of the 1969 team's deceased members. He's alive and well. #fail https://t.co/1RUqhXFjbV pic.twitter.com/YzKfnXJhoy — Nick Diunte （@ExamineBaseball） 2019年6月30日

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