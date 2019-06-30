網球》「對選手不公平」 納達爾再批溫網種子制度

納達爾受訪再度表示溫網種子制度不公。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上週不滿溫網種子制度與其他大滿貫不同開轟，溫網賽前記者會再度被問到相關問題，納達爾依舊替鮮少參加草地賽的選手抱不平：「我尊重溫網規則，不過這跟我覺得公不公平是兩回事。」

由於溫網種子排序制度除了計算過去一年的積分，還會與草地賽積分加權，奪下哈雷草地賽冠軍的費德爾（Roger Federer）成為受益者，納達爾雖然目前世界排名第2，種子序仍在世界第3的費德爾之後。

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上週納達爾就開轟，認為溫網不尊重現有的世界排名，台灣時間昨晚在溫布頓接受賽前訪問，他仍堅持自己立場，且為其他較少參加草地比賽的選手抱不平：「我尊重溫網規則，但我覺得公不公平又是另外一回事，我個人認為是不公平的。」不過他也提到能理解歷史悠久又具地位的溫網希望按照自己的規則來。

納德爾解釋，對他來說不管種子順序先後，他的目標都是一樣的。不過對其他較少參與草地賽事的選手，例如提姆（Dominic Thiem）、A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）等，就可能必須經歷較艱難的賽程。



而前兩名種子喬科維奇（Novak Djokovic）、費德爾在籤表的兩端，意味著兩人得雙雙打進決賽才有機會碰頭，而納達爾若要繼法網後背靠背拿下溫網金盃，闖進決賽之路可能得先過費德爾這關。

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