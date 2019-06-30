MLB》好巧！貝茲為梅根王妃遠親 兩人倫敦賽相見歡

貝茲與梅根王妃在休息室相見歡。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與紅襪在倫敦舉行海外賽，英國皇室成員哈利王子與梅根王妃也到場觀賽，並拜訪兩隊休息室，巧合的是，王妃與紅襪當家外野手貝茲（Mookie Betts）竟是遠方親戚，兩人也大方擁抱，留下珍貴合影。

去年王室婚禮之際，一名麻州的系譜專家麥尼夫（Jim McNiff）就揭露，兩人的共同祖先可以追溯至1870年代阿拉巴馬州的「貝茲（Betts）」這個姓氏，且在1920年時貝茲的叔公也娶了梅根的曾姨婆為妻。

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貝茲在去年就聽到這個有趣的故事，他也在見到梅根時告訴她這個緣分，「我並不知道（王妃）要來，只知道王子會來，」貝茲在受訪時說道，「我告訴她這個故事，聽完之後她忍不住笑了，並給我一個擁抱。」

梅根王妃生產後極少出席公開活動，這次特別到場力挺家鄉的職業運動，夫婦倆也在賽前參與幫助傷殘退伍軍人的活動，與兩隊王牌沙巴西亞（CC Sabathia）、塞爾（Chris Sale）相談甚歡，但哈利王子並未如預期般進行開球。

貝茲今擔任紅襪開路先鋒，4打數1安打、獲得2次保送、吞下2張老K。

哈利王子與梅根王妃出席賽前活動。〔今日美國〕

貝茲今天4打數1安打。（路透）

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