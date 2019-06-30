MiLB》主場首役表現亮眼 林家正首分打點入袋

林家正。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力於響尾蛇隊短期1A希爾斯伯勒蛇麻草（Hillsboro Hops）的我國好手林家正，日前結束兩場客場之旅，與球隊回到主場迎戰小熊隊短期1A尤金翠玉（Eugene Emeralds）隊，展開三連戰，林家正主場首役表現亮眼，3打數2安打、並進帳2分打點。

林家正在昨日（美國時間6月28日）的比賽擔任第七棒指定打擊，1局下半的首打席先獲保送，接著3局下半在一三壘有人的情況下擊出中外野方向的平飛安打、進帳生涯首分打點。雖然下一個打席遭到三振，不過8局下上場打擊時再次敲安將隊友送回，最後球隊就以6：2擊敗對手。

請繼續往下閱讀...

林家正加入球隊後首役擔任指定打擊，隨即順利敲出生涯首安，隔天擔任先發捕手4打數無安打，昨日再回到DH位置找回手感，球隊今繼續迎戰翠玉隊，林家正則坐板凳，未列在先發打線。

Our new friend @lin_lyle drives in a run in the 3rd! Soñadores up 5-1 after 5!



¡Nuestro nuevo amigo @lin_lyle conduce en una carrera en la tercera entrada! ¡Soñadores suben 5-1 después de 5!#TodosSomosSoñadores #MiLBesDivertido pic.twitter.com/QBPqku3SPJ — Hillsboro Hops （@HillsboroHops） 2019年6月29日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法