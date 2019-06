MiLB》主場首役表現亮眼 林家正首分打點入袋

林家正。(資料照,記者郭羿婕攝)

〔體育中心/綜合報導〕目前效力於響尾蛇隊短期1A希爾斯伯勒蛇麻草(Hillsboro Hops)的我國好手林家正,日前結束兩場客場之旅,與球隊回到主場迎戰小熊隊短期1A尤金翠玉(Eugene Emeralds)隊,展開三連戰,林家正主場首役表現亮眼,3打數2安打、並進帳2分打點。

林家正在昨日(美國時間6月28日)的比賽擔任第七棒指定打擊,1局下半的首打席先獲保送,接著3局下半在一三壘有人的情況下擊出中外野方向的平飛安打、進帳生涯首分打點。雖然下一個打席遭到三振,不過8局下上場打擊時再次敲安將隊友送回,最後球隊就以6:2擊敗對手。

林家正加入球隊後首役擔任指定打擊,隨即順利敲出生涯首安,隔天擔任先發捕手4打數無安打,昨日再回到DH位置找回手感,球隊今繼續迎戰翠玉隊,林家正則坐板凳,未列在先發打線。

Our new friend @lin_lyle drives in a run in the 3rd! Soñadores up 5-1 after 5!



¡Nuestro nuevo amigo @lin_lyle conduce en una carrera en la tercera entrada! ¡Soñadores suben 5-1 después de 5!#TodosSomosSoñadores #MiLBesDivertido pic.twitter.com/QBPqku3SPJ