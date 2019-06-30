晴時多雲

日職Live》王柏融首打席沒表現 火腿領先軟銀

2019/06/30 13:20

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

第一局

1局下，西川遙輝獲保送，杉谷拳士敲安，近藤健介擊出高飛犧牲打，火腿先馳得點。中田翔敲滾地球出局。輪到王柏融打擊，球數到1好3壞時，王柏融敲一壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

賽前

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〔體育中心／綜合報導〕近期5連敗的日本火腿，今天在主場札幌巨蛋面對軟銀，「大王」王柏融擔任先發五棒，守左外野。王柏融目前出賽60場，有3轟、31分打點，打擊率0.286。

火腿派浦野博司先發，這是他本季首次先發，今年出賽18場，戰績1勝1敗防禦率6.19；軟銀先發則是松本裕樹，他本季先發2場，戰績1勝1敗防禦率4.82。

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兩隊先發陣容：

日本火腿先發打線：

1.西川遙輝 中外野
2.杉谷拳士 右外野
3.近藤健介 三壘手
4.中田翔 指定打擊
5.王柏融 左外野
6.渡邊諒 二壘手
7.清宮幸太郎 一壘手
8.清水優心 捕手
9.石井一成 游擊

先發：浦野博司

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軟銀先發打線：

1.福田秀平 中外野
2.明石健志 二壘手
3.賈西亞爾 左外野
4.戴斯潘 指定打擊
5.松田宣浩 三壘手
6.內川聖一 一壘手
7.上林誠知 右外野
8.甲斐拓也 捕手
9.高田知孝 游擊手

先發：松本裕樹

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