女足世界盃》瑞典逆轉晉四強 荷蘭力壓義大利續寫隊史最佳

雅各布森（圖中）率領瑞典擊敗強權德國晉級女足世界盃4強。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃8強賽事，由瑞典迎戰強敵德國，以及荷蘭對決義大利，瑞典靠著雅各布森（Sofia Jakobsson）和布萊克史提紐斯（Stina Blackstenius）雙雙進球，最終以2：1逆轉勝德國晉級4強，另一場荷蘭以2：0擊敗義大利前進4強，繼續寫下隊史於世界盃的最佳成績。

比賽第16分鐘，德國的馬古爾（Lina Magull）於禁區接獲隊友傳球，一個漂亮停球後側身射門破網，馬古爾用一個美技射門替球隊首開紀錄。隨後比賽第22分鐘，桑布蘭自後場長傳至跑在前頭的雅各布森形成單刀機會，雅各布森也沒浪費隊友好傳攻破對手大門替瑞典追平比數1：1。

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馬古爾精彩側踢射門破網。（法新社）

下半場比賽第48分鐘，瑞典的羅爾法（Fridolina Rolfö）頭錘攻門被門將擋出，但是彈出到布萊克史提紐斯的腳下，她直接於門前起腳射門得手，瑞典逆轉比分，終場瑞典以2：1戰勝曾贏得兩屆世界盃的德國晉級4強。

另一場荷蘭與義大利的比賽，荷蘭於比賽第70分鐘靠著米德馬（Vivianne Miedema）的頭球破門首開紀錄，隨後比賽第80分鐘靠著定位球機會，范德格拉特（Stefanie van der Gragt）的頭槌攻門幫助荷蘭再補進保險分，最終荷蘭以2：0擊敗本屆黑馬義大利。

荷蘭靠著兩記頭錘破門以2：0擊敗義大利。（路透社）

瑞典隊史最佳成績為2003年女足世界盃的亞軍，決賽對手就是德國。德國隊史兩座女足世界盃冠軍，分別是2003和2007年的二連霸。

荷蘭雖然是隊史首度殺進世界盃4強，但「橘子軍團」的實力可不容小覷，畢竟她們可是新科的2017年女足歐洲盃冠軍隊伍。同日晉級4強的荷蘭及瑞典將在4強賽碰頭，另一組則是由衛冕軍，且貴為3屆冠軍的美國對決上屆季軍英格蘭。

女足世界盃4強對戰組合及賽程：（台灣時間）

對戰組合 日期 時間 英格蘭vs美國 7月3日 凌晨3點 荷蘭vs瑞典 7月4日 凌晨3點

美國女足實力堅強，4強要面對有歷史淵源的英格蘭。（資料照，法新社）

英格蘭女足隊史第2次殺進4強，下一戰面對王者美國將是場硬仗，能否續寫最佳紀錄還要拭目以待。（資料照，法新社）

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