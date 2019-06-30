MLB》生涯頭一遭！不敗曲球被左打開轟 克蕭傻眼了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天換王牌克蕭（Clayton Kershaw）落難，他在洛磯主場被布雷克蒙（Charlie Blackmon）扛出特別的全壘打，先發7局丟掉5分，苦吞本季第2敗。

大聯盟防禦率王柳賢振，昨天在洛磯主場被打爆，單場挨3轟承擔敗投，今天換王牌克蕭先發，仍成「洛磯山難」最新受害者，他主投7局雖送出7K沒有保送，但挨7支安打丟掉5分，有4分責失，3局下2好2壞時被布雷克蒙開轟，留下特殊紀錄。

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《Inside Edge》數據網站指出，這是克蕭生涯首次在例行賽時，投曲球被左打開轟，另一顆被左打炸裂的曲球，是2014年國聯分區系列賽時，被紅雀亞當斯（Matt Adams）擊出。包含季後賽在內，克蕭生涯曲球對左打被打擊率僅1成36。

克蕭的曲球被左投敲全壘打。（法新社）

扛出本季第19轟、意外對克蕭擊出特殊全壘打的布雷克蒙，賽後表示相當意外，謙稱除非自己再做到一次，不然就不算數，「我只是試著不要被三振，那一球我看得非常清楚，能夠確時揮擊，沒有到爆打的程度，但已經足夠讓球飛出去。」

生涯第3度被布雷克蒙開轟，克蕭形容，這發全壘打是一顆難以下嚥的藥丸，懊惱當時沒聽捕手的配球，對於挨轟負起全責，「我應該要聽話的，我當時就是對曲球很有自信，我也覺得我有壓低，他打得真的很出色。」

洛磯總教練布萊克（Bud Black）聽到這發全壘打的特別意義，也大感驚奇，認為這對兩人來說都是創舉，「Charlie是那位終於開轟的人，至於克蕭，這麼久沒被左打開轟也很令人驚豔，我想都沒想過，這代表他的曲球很有質量，他投了這麼多年來，真的別具意義。」

布雷克蒙對克蕭擊出特別的全壘打。（美聯社）

克蕭也在洛磯主場吞敗。（美聯社）

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