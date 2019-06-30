羽球》小將立大功 丹麥逆轉南韓收婕斯盃季軍

丹麥雙打組合彼得森（左）與鮑伊（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕婕斯盃邀請賽最終決賽今登場，季軍戰由南韓碰上丹麥，丹麥雙打鮑伊（Mathias Boe）／彼得森（Mads Conrad-Petersen）雖在第1點落敗，但單打傑姆克（Rasmus Gemke）成功扳倒南韓老將李炫一，第3點鮑伊／彼得森趁勝追擊以11：9勝出，成功演出逆轉勝，收下季軍。

擔任第1點的南韓李龍大／陳文宏今開局氣勢頗佳，以21：13、21：14擊敗丹麥組合鮑伊／彼得森，助南韓取得1：0領先。

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韓國雙打組合李龍大（右）與陳文宏（左）。（記者陳志曲攝）

丹麥雙打組合彼得森（左）與鮑伊（右）。（記者陳志曲攝）

第2點單打，丹麥小將傑姆克，面對39歲沙場老將李炫一，首局雖以17：21落敗，次局以21：18扳回一城，第3局苦戰後以21：19獲勝，助丹麥隊追成1：1平手。丹麥組合第3點再以11：9成功擊退龍大／陳文，帶領丹麥收下逆轉勝。

丹麥單打選手傑姆克。（記者陳志曲攝）

韓國單打選手李炫一。（記者陳志曲攝）

成功守住第2點，幫助丹麥拿下逆轉勝，22歲的傑姆克說：「這是很接近的一場比賽，能夠逆轉獲勝，真的帶有一點幸運成分。」隊上老將鮑伊對傑姆克讚譽有加，認為他成功幫助球隊。

在台灣具有高人氣的李龍大，對於台灣球迷印象相當深刻，他說：「大家看比賽都很有禮貌，真的很開心。」他認為，在台灣到處看得到南韓明星的廣告，逛夜市時也遇到很多韓國人，和家鄉的環境相當接近。

韓國選手李龍大賽後發送簽名球。（記者陳志曲攝）

丹麥單打選手傑姆克。（記者陳志曲攝）

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