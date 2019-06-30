足球》樂得Lotto「挺你足夢」安聯小小世界盃選手獲專屬足球

樂得Lotto「挺你足夢」，安聯小小世界盃選手獲專屬足球。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕全國最大幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」，7月13、14將在台北田徑場展開總決戰，本屆以「挺你足夢」為主題，國際運動品牌樂得Lotto特地贊助球衣與競賽足球1200顆，讓各縣市晉級的小選手都能擁專屬足球！

「安聯小小世界盃」今年邁入第六年，獲得來自全國U6至U15組別、1030支隊伍，逾1萬名選手共襄盛舉，歷經台北、新北、新竹、台中、高雄、花蓮等六地分區預賽，104隊脫穎而出晉級總決賽，冠軍隊伍還有機會前往新加坡、德國受訓。

請繼續往下閱讀...

我國迷你足球協會秘書長張武業表示，十年來推廣基層足球非常艱辛，還好獲得安聯人壽、體育署大力支持，今年又有樂得Lotto熱情贊助球衣和足球，才能有些許成績，「透過小手拉大手策略，我們已把幼兒足球打好根基，接續未來將朝向完整的城市足球俱樂部努力，讓台灣足球有機會踼進國際頂尖舞台。」

台北市議員、足球推廣大使許淑華認為，足球是全世界最熱門的運動之一，體育署為推動台灣足球訂定六年發展計畫，最好策略就是從幼兒開始，「要讓台灣能在國際發光發熱，足球正是最好的捷徑，希望各界力挺總決賽，一起為寶島催生最棒的未來球星。」

受邀來台擔任活動大使的退休阿根廷後衛戴米切利斯，相當喜歡小朋友。（迷你足球協會提供）

足球推廣大使許淑華（左）與退休阿根廷後衛戴米切利斯（右）。（迷你足球協會提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法