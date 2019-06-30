中職》宣布劉育辰接任代理總教練 蘇泰安勉勵球員守紀律

統一領隊蘇泰安今在全隊訓練前，正式佈達34歲的劉育辰將正式代理總教練。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅總經理蘇泰安今在全隊練習前正式佈達34歲的打擊教練劉育辰將正式代理總教練，也不忘勉勵教練團及選手嚴守紀律才能有好的表現和成績，2019年中華職棒下半季賽事，在7月5日正式登場，首週獅子軍就將前進桃園棒球場與Lamigo桃猿進行三連戰，這也是劉育辰上任新教頭後的第一個任務。

球隊上半季賽事成績不盡理想，趁著上半季結束空擋時間，球團積極調整選手投打狀況，昨日起，球隊開始進行訓練調整，今日全體球隊集合，練習前總經理蘇泰安正式佈達打擊教練劉育辰，即日起代理總教練一職，並勉勵教練團及選手們，下半季賽事要做好準備迎接每一場比賽，更強調棒球是一個團隊的運動，唯有遵守行為紀律，才能有好的表現，沒有好的行為紀律，就沒有好的戰績，大家要用最正面態度去比賽，展現好的投打成績，回饋給支持的進場球迷。

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統一領隊蘇泰安勉勵球員與教練團。（統一獅提供）

今日練球後，球隊也特別安排教練及選手烤肉活動，選手們也都帶家屬一同參加，放鬆心情聚在一起，用愉悅的心情迎接下半季的到來。明日是一年一度中華職棒選秀，總經理蘇泰安也將率領代理總教練劉育辰、球探潘俊榮等人一同出席，期待為獅子軍未來增添新戰力。

球隊特別安排教練及選手烤肉活動，希望選手們放鬆心情聚在一起。（統一獅提供）

獅隊特別安排教練及選手烤肉活動。（統一獅提供）

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