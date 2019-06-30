NBA》擔心組不成「三巨頭」 湖人外線補強看上柯瑞弟

湖人補強竟瞄準勇士球星柯瑞（右）的親弟弟小柯瑞（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「紫金軍團」洛杉磯湖人搶下球星A.戴維斯（Anthony Davis）後，還剩下3200萬美元（約9.9億台幣）的薪資空間，想再補來另一位超級巨星恐怕有難度，不過他們仍準備在自由市場上物色外圍射手，而今傳湖人鎖定的對象竟是勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的親弟小柯瑞（Seth Curry）。

在湖人與鵜鶘完成「六換一」交易網羅來球星A.戴維斯後，雖然他們仍希望能再招來一位全明星球員和戴威斯與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）組成三巨頭，不過今卻有美媒指出，湖人很可能選擇把薪金空間拆來，尋求更多功能型球員來增加板凳深度。

請繼續往下閱讀...

《洛杉磯時報》記者Brad Turner今在報導中指出，湖人已經跟小柯瑞的經紀人取得聯絡，上季在拓荒者繳出命中率45.6%、三分命中率45%、還在西部決賽中大放異彩的小柯瑞，場均18.9分鐘能貢獻7.9分，無疑就是湖人一直在尋找的外圍射手人選。

而除了小柯瑞之外，湖人也希望能補強禁區戰力，灰狼老將吉布森（Taj Gibson）也成為他們鎖定的對象，不過明尼蘇達記者Darren Wolfson卻透露，除了湖人外，快艇、籃網、公鹿、公牛、拓荒者、黃蜂、勇士，甚至連今年總冠軍暴龍隊都是紫金軍團的競爭對手，湖人想簽下這位34歲禁區老將恐怕不容易。

小柯瑞是不錯的外圍射手。（資料照，法新社）

灰狼老將吉布森也是湖人補強想追求的對象。（資料照，美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法