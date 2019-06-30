羽球》許仁豪克服痠痛苦戰3局仍落敗 台灣隊婕斯盃獲亞軍

許仁豪克服痠痛鏖戰3局仍落敗。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019年婕斯盃明星羽球對抗賽冠軍戰今登場，台灣隊「麟洋配」王齊麟／李洋及男單許仁豪無力阻擋馬來西亞軍團火力，最終以直落二落敗，無緣二連霸。

王齊麟／李洋今碰上2016年里約奧運男雙銀牌大馬組合吳蔚昇／陳蔚強，「雙蔚組合」展現絕佳的經驗值，最終以21：17、21：19勝出。

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李洋、王齊麟「麟洋配」雙打組合不敵奧運銀牌大馬「雙蔚」組合。（記者陳志曲攝）

第2點台灣由「許胖」許仁豪鎮守，首局雖以12：21落敗，次局以21：14扳回一城，第3局數度演出精彩撲救，博得滿堂彩，但最終許仁豪仍以16：21落敗，無力將戰線延長，台灣隊也與二連霸擦身而過。

苦戰3局後落敗，許仁豪笑說，很久沒參與如此高強度的賽事，昨天打完後，下半身非常痠痛，「但看到球迷不斷幫我加油，今天每顆球還是很盡力去拚。」

面對經驗豐富的「雙蔚組合」，苦戰後落敗，李洋表示，這次的經驗對兩人而言是很棒的收穫，「這給我們一個警惕，未來面對高強度的比賽，要用更多元的方式來突破。」王齊麟則認為，之後比賽時，進入狀況的時間要再更快一些。

對於台灣新生代雙打好手「麟洋組合」的表現，陳蔚強說：「兩人都還年輕，也都很有潛力，未來還有很多進步空間，可以更好。」

台灣隊拿下第二名。（記者陳志曲攝）

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