中職選秀登場、溫網火熱開打 今日賽事預告與轉播

首輪熱門人選之一的台體大投手江國豪。（資料照，記者林正堃攝）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽持續進行，早上7點由勇士迎戰大都會，勇士派出佛里德（Max Fried）先發，大都會則推出「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）主投。近5戰拿下4勝1敗的勇士要尋求3連勝，並站穩國聯東區龍頭。而近期吞下7連敗的大都會此役能否靠著辛德加德的好投來止敗呢？

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今日晚間即將登場的中華職棒2019年新人選秀會，共有145人參加，創歷史新高，今年因為味全龍重新組隊加盟中職，球員需求量大增，吸引更多人投入選秀，共有63名投手、13名捕手、31名內野手和38名外野手參加，今晚五隊球團將會如何挑選新人補強戰力將成為一大看點。

眾所矚目的溫網今晚6點開打，第一天賽事球王喬科維奇（Novak Djokovic）、名將瓦林卡（Stan Wawrinka）與A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）等好手都將出賽，台灣選手方面，女單的謝淑薇將碰上拉脫維亞小將歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），球迷們記得準時鎖定轉播！

MLB

07:00 勇士@大都會 FOX體育、FOX體育3台

中職

18:00 2019中華職棒選秀會 ELEVEN SPORTS 1、中職官方Youtube



溫布頓網球錦標賽

18:00 第一天賽事 FOX體育、FOX體育3台

謝淑薇今將碰上拉脫維亞小將歐絲塔潘珂。（資料照，路透）

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