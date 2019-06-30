羽球》大讚戴資穎好身材！ 外媒看好她印尼賽2連霸

戴資穎將在印尼公開賽重返賽場，力拚二連霸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球一姐戴資穎生涯累積球后週數來到133週，持續締造女單史上最久紀錄，6月整個月休兵的小戴，7月中旬將在超級1000系列印尼公開賽重返賽場，而印尼媒體日前撰文，除了大讚她精實的身材，也期待她能在印尼公開賽尋求二連霸。

印尼媒體《VIVA》日前撰文，指出戴資穎近年來穩居世界女子單打球后，除了平時從生活習慣、嚴格且仔細評估的訓練菜單，而她在2016年刻苦減重6公斤，增強核心訓練、多元的訓練方式，也讓印媒讚她讓身材變得健壯精瘦，就是能維持在場上高水準表現的原因。

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印尼媒體撰文大讚戴資穎結實的腹肌。（資料照，取自戴資穎官方IG）

在蘇迪曼盃征戰結束後，戴資穎整個6月都在閉關操練，各大國際賽都缺席，7月中才打算在印尼公開賽重返賽場，而戴資穎32強首戰將對上世界排名29楊佳敏，她是2017年世青女單銅牌得主，生涯尚未和小戴過招。而小戴印尼賽衛冕之路最大難關恐怕會是在8強，屆時將有機會交手陣宿敵泰國一姐依瑟濃。

戴資穎本週世界積分依舊是9萬6225分，但她是去年印尼公開賽冠軍，今年因賽事延後開戰，使小戴預計在7月9日失去印尼賽的冠軍積分，將會被重扣5580分，降至9萬645分，與日本一姐奧原希望僅剩309分之差，因此印尼賽也將成為小戴保衛球后的關鍵戰役。

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