日職》火腿大物左腰不適先發日恐順延 先下二軍備戰明星賽

火腿18歲大物新秀吉田輝星因腰部不適，遭下放二軍。（資料照，圖片取自日本火腿IG）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿鬥士隊的吉田輝星23號對中日龍先發只投3局就失5分吞下生涯首敗後，原本預計將在交流賽後迎來第3場先發，不過今卻傳出他因為腰部緊繃，球隊決定先將他下放二軍調整，準備在11號開打的二軍明星賽中登場。

去年獲火腿第一指名挑中的大物新秀吉田輝星，6月12日一軍初登板就拿下勝投，表現受到各界期待。不過23號作客名古屋巨蛋第2次先發，吉田只投3局就被敲6安失5分吞敗，首局還讓中日龍前4棒打者都上壘，而他隔天雖然遭抹銷登錄，但監督栗山當時未將他下放，反而讓他隨一軍，希望吉田能「好好全力學習」。

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而在交流戰結束後，原本預計吉田有望7月4日在札幌巨蛋對西武先發，不過日媒《日刊體育》稍早指出，吉田前兩天向火腿醫療團隊反應，自己早上起床的時候，覺得左側腰部緊繃、有種違和感，雖然吉田認為自己應該沒有大礙，但球團仍打算先將他下放，並安排他去醫院做更詳細的檢查。

該文也指出，吉田預計後天就會去千葉鎌谷的二軍基地報到，並準備接下來7月11日在樂天宮城球場舉辦的二軍明星賽。

吉田輝星接下來會在準備11號登場的二軍明星賽。（資料照，產經新聞提供）

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