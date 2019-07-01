MLB倫敦海外賽第2戰 洋基12比8擊垮紅襪

〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB紐約洋基與波士頓紅襪今天在倫敦展開海外賽第2戰，兩隊打線延續昨天砲火再度形成打擊戰，尤其洋基在7局上一舉灌進9分奠定勝基，終場就以12比8擊敗紅襪。

洋基與紅襪昨天來到英國倫敦進行海外賽首戰，是大聯盟史上第一場歐洲賽事，歷經4小時42分鐘大戰後，洋基以17比13擊退紅襪。今天倫敦海外賽第2戰兼最終戰，洋基再度延續火力橫掃紅襪。

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紅襪打者柏格茨（Xander Bogaerts）、馬蒂內茲（J.D. Martinez）、瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）今天在1局下分別開轟，讓球隊率先取得4比0領先，洋基則在2局上攻下2分，雙方就以4比2一路打到第7局。

7局上洋基吹起反攻號角，開路先鋒勒梅休（DJ LeMahieu）敲二壘安打，第2棒打者賈吉（Aaron Judge）保送上壘，隊友希克斯（Aaron Hicks）則擊出二壘安打掃回1分，第4棒桑傑士（Gary Sanchez）再敲安掃進2分，一舉將比數超前為5比4。

之後洋基打者接連透過安打、高飛犧牲打和對手失誤將隊友送回本壘得分，7局上共灌進9分奠定勝基。雖然紅襪8局下追回4分，但兩隊分數差距太大，終場洋基就以12比8獲勝，取得倫敦海外賽2連戰全勝。

今天勝投由洋基中繼投手歐塔維諾（Adam Ottavino）拿下，他投1局無失分並送出2次三振。7局上登板的紅襪投手華登（Marcus Walden）沒解決半個打者就狂失4分，黯然吞下今天的敗投。

兩隊在倫敦進行的2連戰共敲50分，創下基襪歷來2連戰的最多分數紀錄。

目前洋基例行賽戰績54勝28敗，暫居美聯東區龍頭，紅襪戰績44勝40敗，落後洋基11場勝差。本季兩隊交手的7場比賽，紅襪拿下1LF5F1T06.CAP [SP] 07/01/19 04:53:19MLB倫敦海外賽第2戰 洋基12比8擊垮紅襪〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB紐約洋基與波士頓紅襪今天在倫敦展開海外賽第2戰，兩隊打線延續昨天砲火再度形成打擊戰，尤其洋基在7局上一舉灌進9分奠定勝基，終場就以12比8擊敗紅襪。

洋基與紅襪昨天來到英國倫敦進行海外賽首戰，是大聯盟史上第一場歐洲賽事，歷經4小時42分鐘大戰後，洋基以17比13擊退紅襪。今天倫敦海外賽第2戰兼最終戰，洋基再度延續火力橫掃紅襪。

紅襪打者柏格茨（Xander Bogaerts）、馬蒂內茲（J.D. Martinez）、瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）今天在1局下分別開轟，讓球隊率先取得4比0領先，洋基則在2局上攻下2分，雙方就以4比2一路打到第7局。

7局上洋基吹起反攻號角，開路先鋒勒梅休（DJ LeMahieu）敲二壘安打，第2棒打者賈吉（Aaron Judge）保送上壘，隊友希克斯（Aaron Hicks）則擊出二壘安打掃回1分，第4棒桑傑士（Gary Sanchez）再敲安掃進2分，一舉將比數超前為5比4。

之後洋基打者接連透過安打、高飛犧牲打和對手失誤將隊友送回本壘得分，7局上共灌進9分奠定勝基。雖然紅襪8局下追回4分，但兩隊分數差距太大，終場洋基就以12比8獲勝，取得倫敦海外賽2連戰全勝。

今天勝投由洋基中繼投手歐塔維諾（Adam Ottavino）拿下，他投1局無失分並送出2次三振。7局上登板的紅襪投手華登（Marcus Walden）沒解決半個打者就狂失4分，黯然吞下今天的敗投。

兩隊在倫敦進行的2連戰共敲50分，創下基襪歷來2連戰的最多分數紀錄。

目前洋基例行賽戰績54勝28敗，暫居美聯東區龍頭，紅襪戰績44勝40敗，落後洋基11場勝差。本季兩隊交手的7場比賽，紅襪拿下1勝6敗的難堪成績。

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