NBA》「我是費城七六人」 T.哈里斯5年大約續留

T.哈里斯簽下5年1.8億美金的合約。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今自由市場開市，前鋒T.哈里斯（Tobias Harris）宣佈續留母隊七六人，簽下5年1億8千萬美金的合約，他爸爸Torrel Harris、也是他的經紀人向ESPN透露，這份合約中並無球員選擇。

「我一直想找一個能讓我有家的感覺的地方，現在我終於找到了，我是費城七六人！」T.哈里斯表示：「當我2月從快艇來到這裡時，我看見了這些球員、團隊、城市有著許多發展的可能性，而我現在能長留於此以為費城爭取冠軍。」

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T.哈里斯補充道：「當我來到這座城市的時後，這座城市激勵了我，費城真的是一座很不可思議的運動城市，所有人都渴望著拿下冠軍，每項運動都是，當然包括七六人，還有我。」

七六人季中透過交易來的兩個大咖今夏成為自由球員，分別是J.巴特勒（Jimmy Butler）和T.哈里斯，目前已確定用5年大約留下T.哈里斯，七六人接下來就是全力留住J.巴特勒以球隊保陣容的完整和競爭力。

T.哈里斯NBA生涯8個賽季，曾效力過公鹿、魔術、活塞和快艇，現階段則為七六人成員之一。今年繳出平均20分7.9籃板2.8助攻，投籃命中率為48.7%，3分命中率為39.7%。

T.哈里斯（圖右）先前效力於快艇，後於2月被交易至七六人。（資料照，今日美國）

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