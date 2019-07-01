MLB》洋基單局大爆發撼倫敦 賈吉想打81場 （影音）

洋基在倫敦戰橫掃紅襪，賈吉（左）與隊友慶祝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟倫敦賽第二戰，昨日演出史詩一役的洋基、紅襪兩隊，今日再度形成砲火猛烈打擊戰，洋基終場12：8擊敗紅襪完成橫掃。當家重砲賈吉（Aaron Judge）賽後說：「如果我們在這裡打81場比賽，一定會很有趣。」

昨日大聯盟史上首場歐洲賽事，兩隊就打了4小時42分鐘，洋基以17：13力退紅襪，今日一開場，柏格茲（Xander Bogaerts）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）、瓦茲奎茲（Christian Vazquez）分別開轟，洋基先發塔普利投完1局丟4分退場。

請繼續往下閱讀...

紅襪隊首局敲出三轟。（法新社）

下個半局，洋基馬上又攻佔無人出局滿壘，不過「只」追回2分，兩隊一路沉寂到第7局，洋基拉梅休（DJ LeMahieu）敲二壘安打，第二棒賈吉獲保送，希克斯（Aaron Hicks）則擊出二壘安打掃回1分，第四棒桑契斯（Gary Sanchez）再敲安掃進2分，一舉將比數超前為5：4，這個半局洋基一共打了14人次攻下9分。

拉梅修在第七局敲安。（法新社）

8局下，洋基中繼投手亞當斯（Chance Adams）只解決2人又丟掉4分，洋基換上布里頓（Zack Britton）、查普曼（Aroldis Chapman），最後以12：8守住比賽勝利。

此次倫敦基襪二連戰創下不少紀錄，兩隊合得50分，是自1933年和2009年的46分後最高紀錄。此役第8局，歐洲出生的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）敲出全壘打，將洋基連續場次開轟紀錄疊高到31場，此外洋基過去14場比賽拿下13勝，平均每場能夠攻下8.2分；而紅襪首局就敲出三轟，隊史自1979年以來第一次。

洋基布總賽後說：「即使我們兩場都贏了，還是很沉重，我已經精疲力盡了，未來還有很長的路要走。」

大聯盟倫敦戰第二場熱鬧展開，球員入場儀式。（法新社）

大聯盟倫敦戰第二場，票房持續開紅盤。（USA TODAY Sports）

洋基在倫敦戰橫掃紅襪。（法新社）

大聯盟倫敦戰，基迷和襪迷一同入場。（法新社）

洋基總管凱許曼到場，豎起大拇指。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法