MLB》薛哲8局狂飆14K 倫登致勝轟助國民成功捕虎（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，國民作客老虎系列賽第3戰，塞揚強投薛哲（Max Scherzer）掛帥先發，主投8局僅失1分，另送出超狂的14張老K，再加上強打倫登（Anthony Rendon）8局超前比數的全壘打，終場國民以2：1擊敗老虎，對戰2勝1負拿下系列賽勝利。老虎先發投手齊默曼（Jordan Zimmermann）面對老東家國民投6局失1分表現優異，只可惜無關勝敗。

薛哲今投8局失1分，另送出14次三振拿下勝投。（今日美國）

4局上半，鈴木清（Kurt Suzuki）於一三壘有人的情況下擊出帶有1分打點的一壘安打，替國民先馳得點。7局下半，老虎靠著狄克森（Brandon Dixon）的陽春全壘打追平比數。

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8局上半，倫登瞄準一顆紅中進來的速球大棒一揮，擊相反方向的陽春全壘打，國民靠著這發超前比分的紅不讓終場以2：1擊敗老虎，杜利托（Sean Doolittle）9局下半成功關門收下生涯第100次救援成功。

（影片來源：大聯盟官網）

國民先發投手薛哲主投8局被敲4安包括1發陽春砲失1分，另狂飆14次三振拿下本季第8勝，自責分率為2.43，杜利托後援1局無失分喜收本季第18次救援成功。

老虎先發投手齊默曼主投6局被敲4安失1分無關勝敗，後援登場的希梅涅茲（Joe Jimenez）沒抓到半個出局數被敲1安，就是發全壘打失1分吞下季第6敗。

齊默曼面對老東家主投6局失1分無關勝敗。（今日美國）

杜利托今收下生涯第100次救援成功。（美聯社）

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