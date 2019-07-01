NBA》震撼！J.巴特勒4年約轉戰熱火 七六人迎來明星中鋒哈佛德

巴特勒轉戰熱火。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場開市，七六人隊在成功續留T.哈里斯（Tobias Harris）後，另一球星J.巴特勒（Jimmy Butler）以及老牌射手瑞迪克（J.J. Redick）都留不住，巴特勒以4年1.42億美元先簽後換前往熱火，換來J.理查森（Josh Richardson）。不過，七六人也以4年1.09億美元的價碼網羅到前綠衫軍中鋒哈佛德（Al Horford）。

哈佛德投效七六人。（資料照，美聯社）

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）與《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）皆指出，巴特勒將以先簽後換方式轉戰邁阿密熱火，新約為4年1.42億美元，熱火隊則送出給七六人J.理查森。

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上賽季，巴特勒在季中向灰狼隊喊出賣我風波，隨後被交易到七六人，出賽55場，場均33.2分鐘，得到18.2分5.3籃板4.0助攻1.8阻攻。

而在爆出巴特勒交易案後，沃納洛斯基也指出，七六人將以4年1.09億美元簽下綠衫軍的33歲明星中鋒哈佛德，將成為「大帝」恩比德（Joel Embiid）的禁區拍檔。

七六人除了J.巴特勒出走，上賽季助拳七六人重返季後賽的瑞迪克，也在今天以2年2650萬美元的價碼加盟鵜鶘。35歲的瑞迪克上賽季場均出賽31.3分鐘可以得到18.1分，三分球命中率達39.7%。

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