MLB》耶利奇生涯千安達陣 坦姆斯致勝全壘打退海盜（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，釀酒人主場迎戰海盜系列賽第3戰，釀酒人MVP外野手耶利奇（Christian Yelich）今貢獻一支二壘安打，也是他生涯第1000支安打，此外坦姆斯（Eric Thames）於8局打出超前比數的全壘打，幫助釀酒人最終以2：1驅逐海盜收下對戰2連勝。海盜外野手馬堤（Starling Marte）今貢獻3安猛打賞表現，只可惜球隊依舊輸球。

耶利奇達成生涯千安紀錄。（法新社）

1局上半，卡布雷拉（Melky Cabrera）於一二壘有人的情況下擊出右外野方向深遠的二壘安打送回1名壘包上的隊友，海盜先馳得點。4局下半，釀酒人的先發投手戴維斯（Zach Davies）擊出帶有1分打點的一壘安打，幫助自己打下分數且是追平分，兩隊戰成1：1。

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8局上半，迪克森（Corey Dickerson）擊出中左外野方向的深遠飛球，看似極有可能落地形成長打的球被加梅爾（Ben Gamel）用飛撲的方式應聲接殺出局。

（影片來源：大聯盟官網）

8局下半，坦姆斯鎖定一顆內角紅中的速球大棒一揮，球直衝中外野大牆外，靠著這發超前比數的致勝全壘打，終場釀酒人以2：1擊敗海盜收下2連勝，戰績45勝39敗於國聯中區和小熊並列龍頭寶座，海盜則是39勝43敗在國聯中區排名第4。

釀酒人先發投手戴維斯主投5.1局被敲6安失1分無關勝敗，中繼1局無失分的傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）收下本季第2勝，後援1局0失分的艾柏斯（Matt Albers）收下本季首次救援成功。耶利奇今日3打數1安打2保送，並達標生涯千安里程碑。

海盜先發投手布勞特（Steven Brault）投4.2局被敲5安失1分，另送出5次三振無關勝敗，克里克（Kyle Crick）後援1局被敲1安即1發陽春砲，失1分苦吞本季第4敗。

戴維斯今主投5.1局失1分無關勝敗，另還敲出帶有1分打點的安打。（法新社）

海盜的馬提今猛敲3安，表現全隊最佳。（法新社）

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