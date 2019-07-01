NBA》失去杜蘭特的勇士 美媒：只有一個好消息

杜蘭特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場今早一開市就傳出明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）同意與布魯克林籃網隊簽下一紙四年1億6400萬的合約，正式出走金州勇士。美媒撰文分析，對於勇士隊來說，杜蘭特離開是個慘痛的代價，只有一個好消息。

《USA TODAY》記者Josh Peter撰文表示，勇士失去的是帶領他們連續五年打進總冠軍賽，贏得三個總冠軍，打破多項紀錄的明星前鋒。在總冠軍賽期間，我們看到了沒有杜蘭特的勇士，根本無力招架來勢洶洶的多倫多暴龍隊。隨著A.戴維斯（Anthony Davis）加入洛杉磯湖人隊與詹姆斯（LeBron James）聯手，且仍在尋求雷納德（Kawhi Leonard）的加入，未來西區的競爭只會更加激烈，勇士需要做出更多的努力來保住冠軍頭銜。

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他認為，簽下K.湯普森（Klay Thompson）或許會是最好的決定，柯瑞（Stephen Curry）和K湯可以說是NBA歷史上最好的後場搭檔之一，全明星前鋒D.格林（Draymond Green）也逐漸成長，加上板凳球員都很有天賦，勇士仍然保有一定的競爭力。

在季後賽表現出色的卡森斯（DeMarcus Cousins）成為了自由球員，撕裂十字韌帶的K湯最快也要等到明年初才會復出，加上杜蘭特的離開，唯一的好消息是，勇士隊下季能避免支付巨額的豪華稅。

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