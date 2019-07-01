MLB》無懼魔咒！ 他們將在全壘打大賽一較高下

小葛雷諾將參加全壘打大賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年的全壘打大賽將於台灣時間7月9日早上登場，根據官網報導，目前已經有五位聯盟的強打者，對於全壘打大賽的冠軍虎視眈眈，分別是印地安人隊一壘手山塔納（Carlos Santana）、藍鳥大物新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）、釀酒人MVP耶利奇（Christian Yelich）、大都會新人阿隆索（Pete Alonso）以及海盜一壘手貝爾（Josh Bell）。

今年季初從費城人回到印地安人的山塔納是目前球隊最穩定的打者，本季目前繳出打擊率.291、18轟的成績，若最後能順利奪冠，將成為隊史首位全壘打大賽冠軍，他也是本屆美聯的先發一壘手。

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話題不斷的「星二代」小葛雷諾在小聯盟時期就展現驚人火力，現在累積8轟，他將超越小葛瑞菲（Ken Griffey Jr）成為史上最年輕的參賽者，他的父親、名人堂球星葛雷諾曾在2007年效力天使隊時拿過全壘打大賽冠軍。

目前暫居全壘打王的釀酒人好手耶利奇，明星賽還未到來就已經累積29轟，距離去年的生涯紀錄只差7轟，若能奪冠他將繼「小王子」菲爾德（Prince Fielder）以後第二位在全壘打大賽勝出的釀酒人打者。

大都會怪物新人阿隆索今年展現恐怖爆發力，目前累積28轟，日前已經打破史卓貝瑞（Darryl Strawberry）保持的隊史菜鳥全壘打紀錄，現在更要跟隨前輩的腳步，為大都會拿下第二座全壘打大賽冠軍。

海盜一壘手貝爾擺脫上繼低潮，今年頻頻秀出怪力、將球扛出牆外，目前已經累積22轟，其中有5轟距離超過450英呎，聯盟沒有打者能出其右，海盜隊史首座冠軍或許已經近在不遠處。

八人的完整參賽名單將會在台灣時間星期四早上公布。

山塔納。（資料照，法新社）

耶利奇。（資料照，法新社）

阿隆索。（資料照，美聯社）

貝爾。（資料照，美聯社）

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